На видео сняли падение частей двигателя Boeing 777 на жилые дома в США

Американские СМИ и пользователи Сети публикуют видео падения частей двигателя пассажирского Boeing 777 на дома в жилом районе в штате Колорадо, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На опубликованных роликах запечатлены моменты падения частей обшивки на жилой район.

Как сообщил телеканал Fox News, рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Гонолулу, совершил посадку вскоре после вылета из-за неисправности. Судя по кадрам, появившимся в Сети, в одном из-за двигателей лайнера произошел пожар, он частично разрушился. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.

Полиция города Брумфилд, где упали части обшивки, попросила жителей при обнаружении обломков во дворе не трогать их и немедленно сообщать властям.

Wow! Mark Moskovics’ Ring camera caught the moment this piece of debris came crashing down in his neighborhood in Broomfield. You can also hear other pieces coming down off-screen @CBSDenver pic.twitter.com/bnQI4MVGSo