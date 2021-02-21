Казах-полицейский из Нью-Йорка выиграл бой в США впервые с 2017 года

32-летний уроженец Казахстана Димаш Ниязов, работающий полицейским в Нью-Йорке, вернулся на ринг и одержал победу над 29-летним аргентинцем Джонатаном Годоем, передает zakon.kz.

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Как сообщает vesti.kz, поединок в легком весе прошел в рамках вечера бокса в Майами (штат Флорида, США) и продлился все запланированные шесть раундов.

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Отмечается, что Ниязов выиграл единогласным решением судей.

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Эта победа стала для него 14-й в профи и первой с 2017 года. Предыдущий поединок боксер проиграл, а затем не мог вернуться на ринг сначала из-за грыж межпозвоночных дисков, а затем из-за пандемии. 29-летний аргентинец же потерпел восьмое поражение в профи при пяти победах.

Свой последний бой Ниязов провел еще в апреле 2018 года - он проиграл единогласным решением судей мексиканскому боксеру Анхелю Саринане (10-10-3, 4 КО). С тех пор казахстанец на ринг не выходил.

Помимо выступлений в профессиональном боксе, Ниязов работает полицейским в Нью-Йорке.

Ниязов родился в Шымкенте, но в детстве вместе с семьей мигрировал в США.

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