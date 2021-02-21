Канат Ислам нокаутировал "Палача" в бою с двумя нокдаунами

Казахстанский боксер Канат Ислам (27-0, 21 КО) выступил на вечере бокса в Майами (США, штат Флорида), передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, 36-летний казахстанец провел бой в среднем весе с эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14-3-1, 8 КО) по прозвищу "Палач", который вышел на замену в последний момент: изначально Ислам должен был драться с ганцем Ободаи Саи (35-3-1, 26 КО). Поединок Ислама с эквадорцем был рассчитан на 10 раундов, но не продлился всю дистанцию - он закончился победой Каната нокаутом в седьмом раунде, перед этим кэвадорец дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Канат Ислам одержал 28-ю победу в своей профессиональной карьере. Он не выходил на ринг с октября 2019 года. Джейсон Минда потерпел четвертое поражение.