Семь казахстанцев умерли от коронавируса и пневмониии

В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии умерли семь человек, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса скончались пять человек, от пневмонии - два.

Стоит отметить, что на 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 285 человек (13 679 КВИ+ и 7 606 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 838 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 447пациент.

На 20 февраля 2021 года зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 195 человек, - отметили в ведомстве.