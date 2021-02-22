Коронавирус в Казахстане: "Красная" зона пуста

В "красной" зоне по распространению коронавируса в Казахстане нет ни одного региона, сообщает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах на 22 февраля, в "желтой" зоне расположились: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
В "красной" зоне не отмечено ни одного региона.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки (21 февряля) зарегистрированы 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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