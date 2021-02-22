Новая волна холода накроет Казахстан

В Казахстане похолодает еще сильнее, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 23-25 февраля.

Синоптики прогнозируют снег и понижение температуры.

Активный циклон, подпитываемый холодными воздушными массами Исландии, принесет снегопады с метелями на всей северной половине Казахстана. В тыл ему движется Арктический антициклон – он вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха, - отметили метеорологи.

С прогнозом погоды на 10 дней можно ознакомиться по ссылке.