|
Вторник 26 января
Восход: 08:14 Закат: 17:55
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
89%, 697 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
72%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
65%, 697 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
63%, 697 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:13 Закат: 17:56
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
58%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
61%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
79%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
66%, 695 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:12 Закат: 17:58
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
68%, 694 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
65%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
70%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 0.2 м/с
57%, 695 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:11 Закат: 17:59
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
51%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
46%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
63%, 697 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 0.3 м/с
43%, 695 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:10 Закат: 18:00
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
53%, 694 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
44%, 691 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
54%, 690 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
33%, 685 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:09 Закат: 18:02
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
28%, 684 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
18%, 685 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
З, 0.1 м/с
18%, 690 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 0.3 м/с
45%, 691 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:08 Закат: 18:03
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
44%, 691 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
44%, 690 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
54%, 692 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
41%, 692 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:07 Закат: 18:04
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
42%, 693 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
78%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
87%, 697 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
54%, 696 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:06 Закат: 18:06
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
55%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
61%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
65%, 695 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
44%, 694 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:05 Закат: 18:07
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
49%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
58%, 693 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
С, 0.2 м/с
46%, 693 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
37%, 692 мм рт. ст.
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