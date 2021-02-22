Как узнать, есть ли на вас чужой кредит? Разъяснение

Нередки случаи, когда казахстанцы случайно узнают о том, что на них оформлен чужой кредит. Как поступить в этом случае и проверить, есть ли на вас кредит, рассказала юрист Шолпан Исмаилова, передает zakon.kz.

Это можно сделать, обратившись в кредитное бюро. В Казахстане работают два кредитных бюро: "Первое кредитное бюро" и "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) – дочерняя организация Национального банка Казахстана.

В эти организации направляется вся информация о заемщиках и формируется досье на каждого из них.

Для того, чтобы узнать о наличии кредита, необходимо:

Обратиться в их офис. При себе иметь обязательно удостоверение личности (или паспорт). Заполнить заявление. В течение 2-3 минут вы получите свой персональный кредитный отчет, который содержит всю информацию обо всех кредитах, которые вы когда-либо оформляли. На портале электронного правительства есть услуга - "Получение персонального кредитного отчета". Получить или проверить свою кредитную историю в течение 15 минут может каждый пользователь портала egov.kz. Услуга находится в рубрике "Налоги и финансы", раздел "Экономика и Финансы".

Для получения отчета необходимо иметь платежную карту любого казахстанского банка и электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

Желательно периодически брать кредитный отчет о себе, обратившись в кредитные бюро, даже если сейчас у вас нет кредитов или вы их никогда не брали. Знайте, один раз в год допускается получение кредитного отчета бесплатно. При этом помните, что "Первое кредитное бюро" не ведет "черных" списков, так как "черного списка" не существует, это условное название, которым банки называют людей с "плохой" кредитной историей, - отметила Шолпан Исмаилова.

У каждого банка своя кредитная политика и свои правила выдачи кредитов. Стоит отметить, что кредитные бюро лишь собирают и хранят у себя информацию, а передают ее им банки и кредитные организации. Соответственно персональную ответственность за его достоверность несут банки.

В случае обнаружения ошибки в своем кредитном отчете (неправильно указаны данные или реквизиты, неверные цифры по займу), то можете обратиться к кредиторам, у которых вы брали кредит, для устранения не правильности данных, оспорить цифры.

Оспаривать информацию через можно через ГКБ: написать заявление об оспаривании, вместо заемщика обратиться к кредитору с просьбой проверить корректность, предоставленной в кредитном бюро информации.

Информация в Первом кредитном бюро обновляется каждые две недели.

Если по кредиту имели место просрочки, то в кредитном отчете будет отражена информация о просрочках. Достоверные сведения о просрочке удалению не подлежат. Информация о допущенных просрочках остается в кредитной истории даже после погашения кредита.

Почистить или удалить кредитную историю нельзя. Если у вас плохая кредитная история по причине ранее допущенных просрочек, единственный путь улучшить - это начать формировать новые положительные записи в кредитной истории. То есть взять новый кредит и не допускать просрочек.

Если вы обнаружили чужой кредит на вашем имени, то необходимо:

Узнать наименование кредитной организации, в которой оформлен заем. Если данная организация находится в периметре регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, то это хорошо ( проверить это можно на сайте финансового регулятора в разделе "Реестр разрешений и уведомлений").

Необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Будет назначена почерковедческая экспертиза, которая установит, что в договоре займа не подпись получателя.

В ту кредитную организацию, где мошенники получили заем на ваше имя, необходимо написать заявление, в котором подробно указать всю имеющуюся информацию. В случае утери платежной карты или документа, удостоверяющего личность, необходимо приложить подтверждающую справку.

Обязательно потребовать проведения внутреннего служебного расследования. Ваше заявление должны зарегистрировать, регистрационный номер с датой принятия заявления необходимо поставить и на копии заявления, которую вы оставляете себе.

Кредитная организация должна предоставить вам копии договора, приложений к нему и документов, удостоверяющих личность, а также реквизиты счета, на который переведены деньги.

Необходимо также уточнить данные сотрудника, выдавшего кредит и оформлявшего договор.

В случае отказа кредитной организации в предоставлении документов, вы можете подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Если это онлайн-заем, то полиция сможет по IP установить злоумышленников.

Если кредитная организация не найдет доказательств того, что деньги по вашему удостоверению получили мошенники, необходимо подать иск в суд по месту жительства о признании сделки недействительной.

В случае вынесения судом решения в вашу пользу, кредитная организация должна: