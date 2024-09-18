Более полумиллиона казахстанцев установили сервис "Стоп-кредит"

Согласно данным АО "Первое кредитное бюро", на сегодняшний день 596 808 граждан самостоятельно подали заявку на установление запрета по оформлению кредитов и микрозаймов.

"Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" является защитой от кредитных мошенников и доступен в приложении е-GOV mobile и на сайте egov.kz.

Как установить добровольный отказ от займа и какие преимущества данный сервис дает гражданам, рассказал Александр Терентьев, директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В соответствии с требованиями законодательства, казахстанцы могут установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов либо снять его через веб-портал "электронного правительства" без ограничений по кратности и срокам действия, то есть на неограниченное количество времени.

Самозапрет на выдачу займов ("Стоп кредит" или "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов") – это добровольный отказ человека от получения новых кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Установить такой запрет может только сам заемщик на портале eGov.kz и в мобильном приложении е-GOV mobile. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов.

Когда используется данная опция, в кредитной истории заемщика появляется отметка о том, что он решил временно отказаться от получения кредитов. Кредитная организация, запрашивая данные из кредитных бюро, видит такую отметку об ограничении и автоматически принимает решение не выдавать заем клиенту.

Фото: finprom

Также, с 1 сентября 2024 года введены в действие законодательные поправки по обязанности банков и МФО списывать задолженность по кредиту в случае его выдачи при наличии информации в кредитной истории заемщика о добровольном отказе от кредитов. То есть, если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО обязаны будут списать задолженность по кредиту и микрозайму.

Внимание! В случае установления добровольного отказа от кредита рекомендуется периодически проверять его наличие в кредитной истории. Если в период установления данного сервиса на ваше имя будет оформлен кредит, то банк или МФО обязаны его списать.

Как воспользоваться услугой "Стоп кредит"

Для того, чтобы воспользоваться услугой через смартфон необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Таможня и налоги";

выбрать из списка раздел "Экономика и финансы", выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

Также можно подключить данную услугу через компьютер:

зайдите на сайт egov.kz с помощью ЭЦП, используя свои логин и пароль;

на главной странице сайта выберите раздел "Сервисы" – "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов сроком" – "Заказать услугу онлайн";

заполните все обязательные поля и подпишите заявку посредством ЭЦП.

Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

– выбрать услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

– на вопрос "Хотите ли отписаться?" ответить "Да" и подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Соблюдайте основные правила цифровой безопасности!

Кредитные мошенники всегда охотятся за персональными данными клиентов банков, микрофинансовых организаций, используя современные методы социальной инженерии и IT-технологии. Поэтому всегда соблюдайте цифровую гигиену, в том числе основные правила безопасности при использовании ЭЦП:

• Не передавайте ЭЦП третьим лицам. Посторонним ни в коем случае нельзя передавать доступ, потому что с ЭЦП они могут подписывать документы. И доказать, что подпись ставили не вы, будет практически невозможно.

• Не пересылайте ЭЦП через мессенджеры. Особенно в групповых чатах, потому что ее может скачать любой их участник, и воспользоваться ей. Старайтесь все процедуры, связанные с ЭЦП, проводить самостоятельно.

• Защищайте компьютер от вирусов. Если вы храните ЭЦП на компьютере, позаботьтесь о его защите, установив качественный лицензионный антивирус и регулярно обновляйте его. Также не открывайте электронные письма от неизвестных адресов и не переходите по подозрительным ссылкам. Они могут оказаться шпионскими программами, пользователи которых получат удаленный доступ ко всему, что есть на вашем компьютере.

• Не называйте файл с ЭЦП ее паролем. Некоторые граждане, чтобы не забыть пароль от ЭЦП, могут назвать папку с подписью или сам файл секретной комбинацией. Этим вы только облегчите работу мошенникам, которые легко получат доступ к ЭЦП.

• Не оформляйте ЭЦП через посторонних. Обращайтесь за получением ЭЦП либо в ЦОН, либо онлайн через eGov mobile, а если будут вопросы, звоните в колл-центр 1414. Не доверяйте обещаниям оформить подпись быстро и без проблем, потому что мошенники могут запросить "для достоверности" ИИН, реквизиты банковской карты и даже ее пин-код.

• Воздержитесь от установки на свой смартфон непроверенных приложений. Когда вы храните ЭЦП через eGov mobile, даже установленный на нем пин-код не защитит вас, если вы допустите мошенников в свой телефон. Для этого достаточно скачать приложение, которое окажется шпионским. Постарайтесь вообще устанавливать поменьше приложений на свой смартфон – так надежнее. Были случаи, когда даже приложения по доставке "ловили" на записи экрана.

• Вовремя отзывайте сертификаты подписи, если сотрудник с доступом к ЭЦП компании увольняется. Этот пункт относится к собственникам бизнеса – экс-работник может или списать деньги со счета компании, или даже ее закрыть.

• Если вы потеряли ЭЦП, которую хранили на компьютере или флешке, то немедленно перевыпустите ее.