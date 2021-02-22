В Казахстане не планируют регистрацию представителей ЛГБТ-сообщества

В Казнете гуляет сообщение о том, что в Нур-Султане началась принудительная и массовая регистрация членов ЛГБТ-сообщества, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, представителей сексуальных меньшинств якобы заставляют писать расписки о том, "что предупреждены об уголовной ответственности за педофилию, и нужно заполнять анкету с личными данными, а также сдавать отпечатки пальцев. В некоторых случаях, помимо паспорта, требуют иметь при себе еще две "паспортные" фотографии".

Доводы, указанные в статье, не соответствуют действительности. Лица, намеренно распространяющие неподтвержденные сведения, будут установлены и привлечены к ответственности. Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан доверять только официальным источникам и предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, — отметили в ведомстве.

Также на странице объединения Kok Team говорится, что по этой схеме работают вымогатели и мошенники, которые представляются сотрудниками полиции.

Если вам сказали что-то вроде написанного на картинке, не поддавайтесь — это развод на деньги. Тот, кто вам это говорит — преступник (вымогательство или мошенничество, в зависимости от того, что и как он говорит). Отвечайте, что если к вам еще раз обратятся, что вы подадите заявление в полицию, прокуратуру, и что вы уже поставили в известность правозащитников (даже если это не так), — предупреждают активисты.

В Казахстане представители ЛГБТ законом не преследуются. Изложенные в сообщении сведения об обязательной регистрации геев — ложные, - сообщили эксперты.