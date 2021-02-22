Как получить пособие на рождение ребенка и по уходу за ним

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 5 февраля 2021 года внес изменения и дополнения в Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, передает zakon.kz.





Так, для назначения пособия на рождение и по уходу за ребенком необходимо обратиться в территориальный орган (Минтруда) по назначению пособий через государственную корпорацию или на портал с заявлением о предоставлении госуслуги "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком".

Представление заявления для назначения пособий на рождение и по уходу не требуется при назначении пособия через проактивную услугу (при помощи смартфона через СМС).

При этом данные документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка или выписка из актовой записи о рождении, справка о регистрации акта гражданского состояния, свидетельства о заключении (расторжении) брака, документа, подтверждающего установление опеки над ребенком или сведения об усыновлении, сведения о регистрации по месту жительства, указанные в электронном заявлении заявителя получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" согласно запросам в информационные системы государственных органов или организаций.

Как отмечается, для назначения пособий на рождение и по уходу представление свидетельства о рождении ребенка либо справки, содержащей сведения из записей актов гражданского состояния о рождении, свидетельства о заключении, расторжении брака, за исключением сведений о заключении брака, зарегистрированных за пределами РК, а также документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведении об усыновлении из актовой записи о рождении, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах при произведении запросов госорганов.

При регистрации рождения ребенка по выбору заявителя госуслуга "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" оказывается по принципу "одного заявления".

Пособие многодетной семье

Пособие многодетной семье назначается со дня обращения в уполномоченный орган по назначению пособия через Государственную корпорацию за назначением пособия. Днем обращения считается день подачи заявления.

Представление заявления для назначения пособие многодетной семье не требуется при назначении пособия через проактивную услугу.

При назначении пособия многодетной семье в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку дети, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

Для назначения пособия многодетной семье к заявлению прилагаются документы, указанные в стандарте государственной услуги "Назначение пособия многодетной семье".

При этом данные документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка или выписка из актовой записи о рождении, справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния, свидетельства о заключении (расторжении) брака, документа, подтверждающего установление опеки над ребенком или сведения об усыновлении из актовой записи о рождении, сведения о регистрации по месту жительства, сведения о номере банковского счета, указанных в электронном заявлении заявителя получает из соответствующих государственных информационных в соответствии с запросам государственных органов или организаций.





Пособие многодетной матери назначается со дня обращения за назначением пособия. Днем обращения считается день подачи заявления.

Представление заявления для назначения пособие многодетной матери не требуется при назначении пособия через проактивную услугу.

Как получить проактивную услугу по назначению пособий

О возможности получения такой услуги заявитель узнает из автоматизированной информационной системы Е-макет при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи на веб-портале "электронного правительства", также выбирает язык оказания услуги.

После получения согласия заявителя на оказание проактивной услуги посредством мобильного телефона направляется уведомление о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.

Днем обращения за назначением пособий через проактивную услугу считается день получения согласия на назначение пособия.

При назначении пособий через проактивную услугу запрос в ИС государственных органов или организаций для получения необходимых сведений осуществляется посредством автоматизированной информационной системы Е-макет.

Отделение госкорпорации регистрирует электронную заявку, состоящую из электронных сведений, формирует ЭМД, с электронным проектом решения и удостоверяет его ЭЦП.

В случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД, необходимых для принятия решения о назначении, уполномоченный орган по назначению пособия выносит решение об отказе в назначении пособий.

Отделение госкорпорации информирует заявителя о принятом решении о назначении или отказе в назначении пособия посредством sms-оповещения на мобильный телефон.

Sms-оповещения о назначении или об отказе в назначении пособия регистрируется в журнале sms-оповещений.

На портале информация о назначении пособия направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2021 года.