Тренер в Украине получил желтую карточку за разговор на украинском языке

Наставник ФК "Львов" Виталий Шумский потребовал от рефери говорить с ним на украинском языке. За это специалист получил желтую карточку, передает zakon.kz.

Инцидент произошел на 67-й минуте.

Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: «Почему вы разговариваете со мной на русском языке?». А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: «За что мне желтая карточка?». Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть. Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть, - сказал в интервью ua.tribuna.com.

Известно, что Комитет Украинской ассоциации футбола по этике и честной игре начал проверку инцидента, для принятия объективного решения Комитет опросит свидетелей и рассмотрит все материалы, которые касаются инцидента.