Чиновник с двойным гражданством: суд Шымкента вынес решение

Суд вынес решение в отношении руководителя управления физкультуры и спорта Шымкента Олега Почивалова. Он подал иск на Департамент полиции за то, что его лишили гражданства Казахстана, передает zakon.kz.

В Шымкенте у главы управления спорта Олега Почивалова выявили двойное гражданство - российское и казахстанское. Последнего его лишили. Почивалов не согласился с этим решением и подал иск на Департамент полиции Шымкента.

Сегодня, 22 февраля, суд оставил иск чиновника без удовлетворения.

В сообщении Аль-Фарабийского райсуда Шымкента отмечается, что Почивалов утратил гражданство Казахстана в январе 2020 года. Паспорт РФ он получил в марте 2020 года. Этот факт подтверждается ответами МВД России.

В свою очередь Почивалов не предоставил суду доказательств, которые бы опровергали эти факты. Поэтому иск был не удовлетворен.

О том, что у Почивалова имеется гражданство России стало известно после коллективного обращения. Позже чиновник заявил, что информация о его двойном гражданстве является недостоверной.