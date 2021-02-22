Шесть человек погибли в ДТП в ЗКО

Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау в ЗКО, сообщает zakon.kz.

По информации портала "Мой город", еще один человек с различными травмами доставлен в сельскую больниц.

В полиции ЗКО отметили, что жуткое ДТП произошло 22 февраля на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Тайпак. На автодороге столкнулись Toyota и Lada.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, шесть человек погибли на месте аварии, еще один доставлен в больницу села Тайпак. Его состояние сейчас уточняется.

На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.