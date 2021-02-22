Появились подробности масштабного ЧП в Петропавловске

Почти по 300 тыс. тенге выплатят пострадавшим от взрыва газа в Петропавловске. Трагедия в местном общежитии произошла накануне - баллон рванул в кафе на первом этаже: два человека погибли, некоторые попали в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", без жилья остались сотни жильцов. Выяснилось, что здание построили еще в 70-х годах и с тех пор люди живут без газа. Трагедия произошла в районе 16:00. В кафе на первом этаже общежития взорвался газовый баллон. Огонь и едкий дым в считанные минуты охватили здание. Пожарные на место ЧП приехали почти сразу. Огонь тушили 60 человек и 14 единиц техники.

Сложность тушения заключалась в том, что при взрыве интенсивное распространение пожара было по первому этажу и распространению на второй этаж через вентиляционные шахты. Сейчас работает оперативно-следственная группа. Произошел взрыв газового баллона предположительно со стороны кухонного помещения кафе. начальник ДЧС СКО Рамиль Камалов

Спасатели эвакуировали 120 жильцов, но спасти всех не удалось. Тело 20-летней девушки ЧСники нашли уже под завалами. Еще один парень умер от ожогов в больнице. Он находился как раз в эпицентре взрыва. С различными травмами госпитализированы еще 12 человек. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

В областной больнице лежит двое мужчин 1997 года рождения, состояние оценивается как тяжелое, они в реанимации. В детской областной больнице лежит 10-летний ребенок, состояние средней степени тяжести. В многопрофильную больницу поступило 12 человек, один умер, и девушка около 20 лет лежит в реанимации, состояние крайне тяжелое. пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО

Из дома спасатели вынесли еще 10 газовых баллонов. Как выяснилось, готовили на них не только в кафе, но и в некоторых квартирах. Общежитие было построено 1971 году, и до сих пор не подключено к центральному газоснабжению. На место трагедии приехали городские власти. Они разместили жильцов общаги в ближайшей школе, организовали горячее питание. Теперь за счет бюджета чиновникам придется восстанавливать дом.

В настоящее время мы определили порядка шести строительных компаний, которые готовы приступить к работам после завершения техобследования. Все, кто там проживал, без внимания не останутся. Определенная помощь со стороны государства будет оказана - порядка 100 МРП владельцам этих квартир. Кроме того, из бюджета будет оказана помощь, уже есть предприниматели, которые тоже готовы оказать помощь. аким Петропавловска Булат Жумабеков

По факту взрыва возбуждено уголовное дело и открыт сбор помощи пострадавшим.

Как сообщается, использование газовых баллонов в многоэтажках запрещено, но свыше 300 высоток города все еще не подключены к центральному газоснабжению. При этом пожарные не имеют право проверять малый бизнес, чтобы в будущем избежать подобных трагедий. ЧСники просят пересмотреть законодательство в части проверок.

21 февраля акимат Петропавловска объявил о сборе помощи для пострадавших при пожаре.