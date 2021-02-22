Один человек погиб, трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в СКО

22 февраля 2021, 22:27
Фото: ДП СКО

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в СКО, передает zakon.kz.

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП на 830 км автодороги "Жезказган-Петропавловск", в 5 км от поворота на село Николаевка. Находясь за рулем автомобиля "ВАЗ-21150", 45-летний житель города Сергеевка района Шал акына допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Toyota Land Cruiser 200. Со слов 30-летнего жителя Петропавловска, управлявшего иномаркой, столкновение произошло при обгоне большегруза. пресс-служба ДП СКО

В результате ДТП водитель "ВАЗ-21150" скончался на месте пришествия. Трое его пассажиров, среди которых шестилетний ребенок, госпитализированы. Пассажир Toyota отпущен после оказания медицинской помощи.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - уточнили в ведомстве.

По словам заместителя начальника ОП Есильского района Сакена Рахметова, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее изучение обстоятельств произошедшего.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?