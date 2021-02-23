Появилось видео посадки на Марс ровера Perseverance

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, видео, которое ведомство представило под заголовком "Как совершить посадку на Марс", было снято ровером в минуты посадки на Огненную планету 18 февраля. Зонд начал передавать черно-белые снимки Марса практически сразу после посадки, однако для получения более тяжелых видеофайлов с его камер НАСА потребовалось несколько дней.

Марс, каким его не видели никогда, - заявила представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в связи с публикацией видео.

В НАСА отметили, что благодаря полученным данным каждый может испытать "возможность посадки на Марс".

Отмечается, что камера зонда вела съемку всего процесса посадки на Марс – от выпуска парашюта до его приземления.

Также в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщили, что камере не удалось, вопреки ожиданиям, записать звук посадки на Марс - на представленных кадрах процесс посадки сопровождается командами и комментариями ЦУП.