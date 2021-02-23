Девять человек скончались от пневмонии и коронавируса в Казахстане 

Девять человек скончались от пневмонии и коронавируса за сутки в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 780 человек (13 369 КВИ+ и 7 411 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 683 пациента, на амбулаторном уровне – 16 097 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 245 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов; на аппарате ИВЛ – 48 пациентов, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 21 февраля 2021 года зарегистрировано 8 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 202 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 991, случаев с летальным исходом - 613, всего выздоровели – 40 967 человек.