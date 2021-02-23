Бабакумаров поручил повысить эффективность работы наблюдательных советов в медорганизациях

Заместитель акима города Е. Бабакумаров провел совещание с председателями наблюдательных советов и главврачами медицинских организаций по вопросам корпоративного управления и повышения уровня менеджмента.

На совещании были подведены итоги деятельности за прошлый год, а также рассмотрены сильные и слабые стороны деятельности наблюдательных советов, созданных в 63 медорганизациях Алматы.

Ержан Бабакумаров поручил рассмотреть вопросы усиления качественного состава наблюдательных советов, которые должны активизировать работу по ряду направлений. Это прозрачность управления, усиление внутреннего контроля и риск-менеджмента.

Задачей наблюдательных советов является повышение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций. В этой связи особое внимание должно уделяться обеспечению высокого уровня системы стратегического планирования, бюджетирования и расходования средств, а также расширенному внедрению принципов корпоративного управления.

Для повышения результативности деятельности и стимулирования членов наблюдательных советов заместитель акима города Е. Бабакумаров поручил своевременно оценивать их вклад в корпоративное управление.