Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за COVID-19

Пандемия Covid-19 может повлечь за собой массовые психические заболевания, сообщает zakon.kz.

По данным "Известий", к такому выводу пришли индийские ученые.

В стране медики наблюдают рост числа пациентов, жалующихся на проблемы с психическим здоровьем.

Как отметил директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас, медучреждения Индии начали обучение специалистов, которые могут им помочь.

Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации, — сказал он.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В стране зарегистрировано более 11 млн случаев COVID-19.