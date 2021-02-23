Астанчанин угнал собственную машину, чтобы не платить кредит  

В Нур-Султане угнал собственную машину, чтобы не платить кредит, сообщает zakon.kz.

На канал "102" обратился житель столицы и сообщил о том, что неизвестные лица совершили угон его дорогостоящей автомашины Toyota RAV 4, приобретенной в прошлом году в кредит с автосалона, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Факт угона попал на камеры видеонаблюдения, где был замечен неизвестный мужчина, который на парковке возле дворца "Школьников" совершил угон, выехав за пределы города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 53-летний потерпевший с целью получения страховых выплат и уклоняясь от выплат по кредиту, инсценировал угон собственной автомашины. Заранее обдумав преступный план, он нашел знакомых, которым обещал выплатить денежное вознаграждение за угон автомашины. Лжеугонщики похитили автомашину и реализовали ее в Алматинской области неустановленным лицам.

В настоящее время исполнители угона задержаны и дали признательные показания. В отношении владельца угнанной автомашины за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.