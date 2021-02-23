Председателей КСК, которые затягивают переход к ОСИ, будут наказывать

Чаще всего руководители КСК получают дополнительный доход, о котором не знают собственники квартир. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Внесены изменения в правила содержания общего имущества объекта кондоминиума. C момента образования председатель ОСИ или доверенное лицо ПТ направляет в течение 3 рабочих дней КСК, ПКСК, управляющим жилыми домами либо юридическим лицам, управляющим таким домом соответствующее уведомление. Одновременно, в течение 3 рабочих дней направляется уведомление в жилищную инспекцию, — напомнил Дауылбаев.

По его словам, КСК с момента получения уведомления, а также председатель ОСИ или ПТ направившие уведомление, в течение в 3 рабочих дней совместно составляют акт приема-передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума.

Министерством прорабатывается вопрос установления административной ответственности за непредоставление технической, финансовой и иных документов, — уточнил замглавы комитета.

Он добавил, что на практике руководители КСК, управляющих компаний и другие лица, занимающиеся управлением многоквартирным жилым домом (МЖД) получают дополнительный доход от использования и передачи отдельных частей общего имущества ограниченного пользования в аренду, что могут не знать собственники квартир, нежилого помещения.

Сегодня большинство многоквартирных жилых домов являются доходными. Поэтому важно знать собственникам квартир, нежилых помещений, а также вновь создаваемым ОСИ и ПТ, что можно зарабатывать на многоквартирном жилом доме. Основные источники дохода реклама, установка оборудований, аренда помещений. Таким образом, жильцам необходимо обратить внимание на то, что если в лифте, на фасаде увидели рекламный щит, установленные на крыше антенны или другое оборудование - значит ваш многоквартирный жилой дом получает дополнительные доходы, — объяснили на брифинге.

Замглавы комитета строительства и ЖКХ подчеркнул, что полученные дополнительные доходы должны быть направлены на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также отражены в ежемесячном отчете, предоставляемому каждому жильцу.

Внедрение новых форм управления позволит защитить интересы собственников квартир, нежилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме, повысить уровень качества содержания общего имущества объекта кондоминиума, что в целом обеспечит сохранность жилищного фонда, — заключил Еркебулан Даулбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан