Токаев подписал закон о расширении рыболовной зоны на Каспии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках имплементации конвенционных норм планируется увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль; ввести в пределах рыболовной зоны "режим рыболовной зоны" определяющий порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов в данной акватории; определить компетенцию государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне, а также порядок их взаимодействия.

Вносятся и другие поправки в действующую редакцию закона в целях исключения противоречий, пробелов и коллизий, а также обеспечения повседневной служебно-боевой деятельности Пограничной службы КНБ РК.

Как отмечал ранее глава МИД РК Тлеуберди, между прикаспийскими государствами достигнут консенсус по разграничению акватории на зоны с различными режимами – внутренние воды, территориальные воды шириной 15 морских миль, десятимильные рыболовные зоны и общее водное пространство, напомнил министр.

Соблюден баланс интересов прибрежных государств в части суверенных прав на недропользование и свободы общего водного пространства в отношении судоходства, разумного использования биоресурсов, а также прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Урегулирован комплекс вопросов, связанных с защитой окружающей морской среды и использованием биологических ресурсов, – пояснял он.

Также предусматривается возможность передвижения казахстанских промысловых судов и осуществления ими лова во внутренних и территориальных водах, рыболовной зоне и общем водном пространстве в любое время суток при соблюдении условия, определенного действующим законодательством, на основании разрешения Пограничной службы при наличии технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о его местоположении.