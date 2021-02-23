В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 24 февраля. На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

Ожидается снег, на севере страны ночью местами сильный снег, на юге, юго-востоке, днем на востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, на юге и на севере порывы 30 м/с и более, - сообщили в ведомстве.

В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, в горных перевалах 30 м/с и более.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, днем 15-20 м/с.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, в Карагандинской области днем порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области днем местами ожидается гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с с метелью.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, ветер 15-20, местами 23-28 м/с.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с, в Восточной-Казахстанской области с низовой метелью.

В Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с низовой метелью. В Атырауской, Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, в Актюбинской области порывы 23 м/с, в Мангыстауской области местами – гололед.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, низовая метель. Временами туман. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -17-19°С.



В Алматы переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +4+6°С.