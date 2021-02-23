Daft Punk объявили о распаде группы

Группа Duft Punk, за 28 лет выпустившая ряд мировых хитов, объявила о своем распаде, передает zakon.kz.

На официальном канале в Youtube новые клипы, аудиозаписи не выкладывались уже 5 лет. Участники коллектива решили, что пришло время попрощаться и загрузили свежую запись - "Эпилог". На нем оба участника группы в фирменных касках и костюмах расходятся в стороны посреди пустынной местности, а также указано, что коллектив существовал с 1993 по 2021 год.

Одним из самых запоминающихся хитов группы стал трек "Get Lucky", созданный совместно с Pharrell Williams и Nile Rodgers.