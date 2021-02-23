Изменились правила оказания бесплатной юридической помощи

Министр юстиции РК своим приказом от 10 февраля 2021 года внес изменения в форму соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи, передает zakon.kz.

Речь идет об оказании адвокатской помощи.

Согласно правилам адвокат оказывает гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования, а также защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, государственных органах и негосударственных организациях:

лицам, привлекаемым к административной ответственности;

истцам и ответчикам в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РК;

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, потерпевшим в соответствии с УПК;

физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей.

При необходимости адвокаты составляют письменные документы правового характера.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается казахстанцам бесплатно.

Оплата за оказанную адвокатом гарантированную государством юридическую помощь и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, производится за счет бюджетных средств в размере, устанавливаемым Правительством РК.

Администратор перечисляет в установленные законодательством сроки на банковский счет адвоката бюджетные средства, подлежащие выплате за оказанную юридическую помощь и возмещение расходов, связанных с защитой и представительством.

Ранее эти средства перечислялись на счет коллегии адвокатов.

Изменена также форма Соглашения. Оно формируется в Единой информационной системе юридической помощи, вступает в силу со дня его подписания посредством электронной цифровой подписи сторон и действует до конца следующего года.

Приказ вводится в действие с 5 марта 2021 года.