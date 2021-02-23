"Спутник V" создает трансгенных людей – российская телеведущая против вакцинации

В соцсетях Казахстана запущен очередной фейк о вакцине "Спутник V". В этот раз ее обвиняют в том, что она изменяет геном человека, сообщает zakon.kz.

Поводом послужило видео, на котором российская актриса и телеведущая Мария Шукшина в разговоре с профессором Павлом Воробьевым обсуждают эту тему, передает stopfake.kz.

Необходимо отметить, что Мария Шукшина, к сожалению, уже была замечена в распространении фейков о COVID-19. Она уже заявляла, что не будет вакцинироваться, так как "о вакцине было сказано в пророчествах святых", а пандемия – это "объявление войны против Российской Федерации".

Да и профессор Павел Воробьев также неоднократно высказывал весьма спорные идеи о том, что пандемии КВИ не существует, а заболеваемость – лишь "локальная вспышка".

В ролике очень размыто дается описание работы препарата, а потом заявляется о вероятности, что он "будет иметь способность к изменению человеческого генома".

Но специалисты уверяют, что подобных свойств у этого препарата нет и быть не может, поскольку он разработан на основе аденовирусного вектора, а при его создании не использовались мРНК или ДНК-платформы. Принцип работы подобных вакцин подробно описан на официальном сайте Sputnikvaccine.com.

Препарат успешно прошел доклинические и клинические испытания и показал высокие уровни безопасности и эффективности. Ни у животных, на которых испытывали вакцину, ни у добровольцев, получивших ее, не зарегистрировали изменений генома, отмечал медицинский журнал The Lancet 2 февраля.

Аденовирусные вакцины – не новинка. Ранее разработчики "Спутника V" уже создали препарат против лихорадки Эбола, применяя эту же технологию.

Ранее в Сети были популярны фейки о том, что и вакцины производства Pfizer и Moderna способны изменять человеческую ДНК, так как они созданы на базе матричной РНК. Подобные слухи были опровергнуты специалистами и фактчекерами.