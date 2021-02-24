Как сэкономить на оплате за отопление: Инструкция от главы КРЕМ

Цены, которые выставляют казахстанцам за отопление, продолжают неприятно удивлять. Складывается ощущение, что мы половину денег, которые платим за коммуналку, отдаем за отопление. Корреспондент zakon.kz обратился за помощью к председателю Комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК Асану Дарбаеву за помощью и разъяснениями. Глава ведомства любезно рассказал нашим читателям на примере города Нур-Султана о схемах, по которым начисляется оплата за тепло и дал ряд ценных советов казахстанцам, как не переплачивать за отопление.

Асан Дарбаев напомнил, что на основании жалоб в разных регионах начались внеплановые проверки в отношении поставщиков тепла, которые уже показали нарушения в действиях субъектов естественных монополий.

Чтобы лучше понимать, как сэкономить на оплате за отопление, нужно получше узнать о самом механизме расчета размера платы за услуги теплоснабжения.

Механизм расчета размера платы за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией определен Законом "О естественных монополиях" и Правилами формирования тарифов.

В соответствии с законом "О естественных монополиях" субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по утвержденному тарифу.

Тут самый важный аспект в том, что тариф на услуги теплоснабжения дифференцируется в зависимости от наличия или отсутствия у потребителя прибора учета. Размер платы за тепло при наличии того же самого общедомового прибора учета тепловой энергии определяется исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа. А при отсутствии общедомового прибора учета, размер платы за тепло определяется расчетным путем исходя из нормы потребления на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета утверждаемые местным исполнительным органом и утвержденного тарифа. При этом, хотим отметить, что тариф на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета выше, чем для потребителей, имеющих приборы учета, - рассказал Асан Дарбаев.

Пример Нур-Султана

В настоящее время оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии базовыми субъектами естественной монополий в столице и городах республиканского и областного значения от 27,3% до 100% (к примеру в г. Нур-Султан (АО "Астана-Теплотранзит") – 99%).

Также в соответствии с Правилами пользования тепловой энергии для учета тепловой энергии используются приборы коммерческого учета, типы которых внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений, которые имеют документы о первичной или периодической поверке средств измерений. Содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета тепловой энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности.

В соответствии с законом "Об обеспечении единства измерения", средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля, подвергаются поверке, которая осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности 1 раз в 4-5 лет в зависимости от типа прибора учета.

В 2020 году по данным АО "Астана Теплотранзит" требовалось проведение поверки 721 общедомовых приборов учета тепловой энергии, установленных в жилых домах города Нур-Султан, однако 267 приборов учета тепловой энергии не прошли поверку и соответственно сроки поверки истекли.

Так, в жилых домах у которых истек срок поверки приборов учета (267), в настоящее время оплата производится по утвержденной норме потребления (утверждается местными исполнительными органами), что выше по сравнению с оплатой, которая производилась исходя из ежемесячных показаний общедомовых приборов учета.

Также хотелось бы сообщить, что в 2021 году необходимо произвести поверку еще 1404 приборов учетов тепловой энергии, установленных в жилых домах в городе Нур-Султан.

Со списком жилых домов в городе Нур-Султан, в которых истекли сроки поверки приборов учета тепловой энергии в 2020 году и список жилых домов в городе Нур-Султан, в которых необходимо произвести поверку приборов учета тепловой энергии 2021 году можно ознакомиться на сайте АО "Астана Теплотранзит".

В соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных отношениях, объединения собственников имущества (ОСИ) или доверенное лицо простого товарищества, либо управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания (КСК) обеспечивает своевременное проведение поверки общедомовых приборов учета тепловой энергии.

На примере произведен расчет оплаты за отопление в городе Нур-Султан по 1-комн. квартире площадью 35,4 кв.м. при наличии и отсутствия общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) в отопительный сезон 2019-2020 годах и в период с октября 2020 года по январь 2021 года.

За отопительный сезон 2019-2020 годах потребитель 1-комнатной квартиры, имеющий прибор учета оплатил меньше на 2 433,84 тенге по сравнению с потребителем не имеющего прибора учета тепловой энергии. А в период с октября 2020 года по январь 2021 года экономия составила 3 114,99 тенге.

Как экономить?

Наличие общедомового прибора учета тепловой энергии это хорошо и эффективно в первую очередь для самого потребителя, так как позволяет сэкономить на услугах теплоснабжения. Но призываем потребителей сообща с КСК либо ОСИ проводить поверку приборов учета своевременно, в целях экономии своих же средств. Дополнительно хотелось бы сообщить, что из 2711 жилых домов города Нур-Султан в 1309 установлены автоматизированные тепловые узлы, которые позволяют автоматически регулировать количество потребляемой тепловой энергии в зависимости от фактической температуры наружного воздуха (это 48% от всех жилых домов в столице). А в остальных 1378 (52%) жилых домах производится местная регулировка запорной арматуры (в ручную) ответственным лицом (обслуживающей организацией внутридомовых коммуникаций, КСК, ОСИ и т.д.) жилого дома, - сообщил Дарбаев

В целях экономии потребления тепловой энергии для указанных 1378 жилых домов, в рамках необходимости, КРЕМ рекомендует ответственному лицу жилого дома регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от фактической температуры наружного воздуха и в соответствии с температурным графиком, а именно в случае повышения (+) температуры, уменьшить потребление тепловой энергии, а в случае понижения (-) увеличить потребление тепловой энергии.

Регулировка потребления тепловой энергии при потеплении в зависимости от температуры наружного воздуха позволяет не допустить перетопа жилого дома и сэкономить средства потребителей на оплате за услуги теплоснабжения. Тут важно для потребителей и обсуживающих организаций понять одно - "Не перетапливать, значит не переплачивать!". Учитывая все вышесказанное, призываем субъектов-монополистов, оказывающих регулируемые услуги, а также обслуживающие организации (КСК, ОСИ, УК и т.д.) вести активный диалог с населением по рациональному использованию тепловой энергией, по начислению платы за тепло, и влияние наличия приборов учета на стоимость предоставляемых услуг, - посоветовал глава КРЕМ МНЭ РК.

Асан Дарбаев сообщил, что информация о наличии общедомовых приборов учета тепловой энергии в жилых домах, проведении своевременной поверки приборов учета тепловой энергии, и правильном регулировании потребления тепловой энергии в соответствии с температурным графиком по другим регионам будет опубликована в ближайшее время.

Подготовил Альберт Ахметов