В Алматы ветераны Афганской войны выиграли суд у Управления жилищной политики

Более 20 ветеранов Афганской войны обратились в суд о признании незаконным отказа КГУ "Управление жилищной политики города Алматы" на их коллективное обращение о безвозмездной приватизации занимаемых квартир, передает zakon.kz.

По информации Алматинского городского суда, договор найма жилища из коммунального жилищного фонда (или арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде) был заключен ранее между Управлением жилья и жилищной инспекции Алматы и заявителями, на основании чего они и проживали в нем на условиях аренды.

Желая узаконить на правах собственности данное жилье, ветераны и обратились с коллективным обращением от лица 20 семей в Управление жилья. Полученный от госорагана отказ и побудил их оспаривать свои права в суде. Суд первой инстанции поддержал их требования. Однако Управление жилья подало апелляцию, - сообщили в горсуде.

Дело рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда, которая сочла доводы ветеранов обоснованными. По мнению суда, своим отказом госорган ущемил их права на приватизацию жилья, так как ветераны афганской войны законодательно по льготам приравнены к участникам Великой Отечественной войны.

Статус воина-интернационалиста каждым из заявителей подтвержден представленными свидетельствами, выданными уполномоченным органом по делам обороны. Следовательно, заявители относятся к категории лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны. Подпункт 1 пункта 8 статьи 13 закона "О жилищных отношениях" предусматривает их право, которым они наделены наряду с инвалидами и участниками ВОВ, на безвозмездное получение в собственность занимаемого жилища из государственного жилищного фонда, - пояснили в горсуде.

На основании норм закона суд пришел к выводу, что заявители имеют право на получение в собственность занимаемых ими жилых помещений на безвозмездной основе.

В итоге суд обязал Управление жилищной политики города Алматы устранить допущенные нарушения прав и законных интересов. Признав законность и обоснованность судебного акта суда первой инстанции, судебная коллегия оставила его в силе.

Права ветеранов афганской войны были восстановлены. Символично, что оглашение этого решения состоялось в февральский день, который ветераны считают своим армейским праздником. И о лучшем подарке они вряд ли могли мечтать, обретя жилье в личную собственность, - прокомментировали решение в горсуде.