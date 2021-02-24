Еще от одной финансовой пирамиды пострадали более 100 казахстанцев

Агентство РК по финансовому мониторингу пресекло деятельность ТОО МФО "Лидер Капитал 168" с признаками финансовой пирамиды, которое было создано менее года назад в Павлодарской области, передает zakon.kz.

За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых граждан с условием получения ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вклада. В настоящее время устанавливаются иные жертвы мошеннической схемы, - сообщили в КФМ.

По факту создания финансовой пирамиды начато досудебное расследование.

Напомним, что привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься только банки второго уровня и Национальные операторы почты на основании лицензии, выданных уполномоченным органом.

Агентство РК по финансовому мониторингу призывает не вкладывать денежные средства в сомнительные компании. Если вы были вовлечены в деятельность данной организации, просим обратиться по телефонам доверия: 8 (7182) 61-33-05, 8 702 816 01 81.