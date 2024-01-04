Организаторов финансовой пирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Шымкента заявил об окончании досудебного расследования по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в агентстве 4 января 2024 года, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других.

"Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы. По уголовному делу признаны подозреваемыми двое лиц, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены к трем годам лишения свободы.

В АФМ напомнили и предупредили:

"За создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества".

Об уголовном деле по факту создания пирамиды "Свой дом" стало известно в феврале 2022 года.

Кроме того, если вы стали жертвой финансовой пирамиды, в АФМ рекомендуют обращаться в Департамент экономических расследований по месту проживания.