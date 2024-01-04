Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Организаторов финансовой пирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте

Организаторов финансовой пирамиды "Свой дом" осудили в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу Шымкента заявил об окончании досудебного расследования по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Свой дом", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в агентстве 4 января 2024 года, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других.

"Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы. По уголовному делу признаны подозреваемыми двое лиц, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены к трем годам лишения свободы.

В АФМ напомнили и предупредили:

"За создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества".

Об уголовном деле по факту создания пирамиды "Свой дом" стало известно в феврале 2022 года.

Кроме того, если вы стали жертвой финансовой пирамиды, в АФМ рекомендуют обращаться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Читайте также

экс-глава аэропорта Алматы
Бывшего президента аэропорта Алматы приговорили к восьми годам тюрьмы
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
в Актау задержали хулигана
Душил и наносил удары: подозреваемого в нападении на жительницу Актау задержали полицейские
Анастасия Московчук
Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Экс-главу "Алматыэлектротранс" объявили в розыск
Экс-главу "Алматыэлектротранса" объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: