Орфографические ошибки законодательно запретят на баннерах и ценниках в Казахстане

Законопроект о визуальной информации законодательно закрепит требования к текстам визуальной информации в соответствии с нормами орфографии и недопущению ошибок, сообщила на заседании Мажилиса министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент zakon.kz.

Целью принятия данного законопроекта является совершенствование некоторых законодательных актов по вопросам визуальной информации. Основные направления законопроекта: изложение текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, изложение текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода, введение понятия "Аутентичный перевод текста". Средства визуальной информация это баннеры, вывески, объявления, реклама, ценники и т.д. являются важными инструментами воздействия на общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в стране, — сообщила Раимкулова, представляя проект закона по вопросам визуальной информации.

Она добавила, что требование к текстам реквизитов и визуальной информации с нормами орфографии, направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке, орфографических ошибок в них.

Требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода направлено на устранение фактов смыслового, содержательного несоответствия текстов, представленных на двух языках, — уточнила министр.

Так, согласно предлагаемым нормам, размещение визуальной информации на открытом пространстве и в зданиях может осуществляться субъектами предпринимательства наравне с государственными органами в установленном законодательством порядке.

Субъекты предпринимательства используют визуальную информацию в качестве инструмента продвижения своей продукции и услуг.

По словам главы Минкультуры и спорта, в адрес государственных органов от граждан поступает огромное количество жалоб, связанных с нарушением требований законодательства о языках при размещении визуальной информации.

Так, по информации министерства, количество обращений в государственные органы по нарушениям в части размещения визуальной информации в 2018 году составило - 12 886, в 2019 году – 12 900. В 2020 году количество жалоб, поступивших на горячую линию (call center) по визуальной информации, составило – 3 442.

На заседании отметили, что в рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в 13 законодательных актов РК.

Ожидаемый результат: обеспечение обязательного использования государственного языка в визуальной информации, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности, — заключила Раимкулова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан