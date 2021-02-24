Где в Казахстане стали меньше зарабатывать

Карантин существенно повлиял на рынок труда и размер зарплат в Казахстане. Такие выводы сделали авторы исследования "Бежевая книга Казахстана", основанного на опросе более 1000 представителей малого бизнеса, передает zakon.kz.

По данным авторов исследования, рост средних номинальных зарплат в 2020 году произошел на юге Казахстана: Туркестанской (+21,1%), Алматинской (+18,3%) и Жамбылской (+17,7%) областях. При этом средний размер оплаты труда в этих регионах остается самым низким в Казахстане: в Туркестанской области он в 2,4 раза меньше, чем в Атырауской.

Сокращение оплаты труда происходит в трех западных регионах – Атырауской (-3%), Западно-Казахстанской (- 0,2%) и Мангистауской (-0,2%) областях. Подобная тенденция отмечается также в Алматы (-6,4%) и Нур-Султане (-5,9%).

С работой в целом по республике стало хуже. Снижение списочной численности персонала отмечается во всех западных регионах республики. При этом растет занятость на юге и севере. Сильнее всего – в Жамбылской (+2,9%), Северо-Казахстанской (+2,8%) и Туркестанской (+2,2%) областях. Сокращения работников происходили не только в первом полугодии на фоне режима ЧП, но и в III квартале: в июле-сентябре численность в целом по республике снизилась на 1% относительно апреля-июня, со снижением столкнулись 10 из 17 регионов. Сокращение рабочих мест, недостаточные темпы роста зарплат (относительно инфляции) и ограничения в работе торговых объектов привели к снижению общих объемов розничной торговли. Рост по итогам 2020 года отмечается только в 4 регионах: Шымкенте (+1,8%), Актюбинской (+0,5%), Жамбылской и Костанайской (по +0,1%) областях. Наиболее сильное снижение произошло в Нур-Султане (-8,9%) и Алматы (-7,9%), на которые приходится совокупно 41% всей казахстанской розницы, - говорится в "Бежевой книге Казахстана".

Также в рамках опроса удалось выяснить, что в Атырауской и Кызылординской областях упал объем введенного в эксплуатацию жилья. Еще в двух западных регионах рост оказался незначительным на общереспубликанском фоне: в Мангистауской области темпы составили 1,5%, в Актюбинской – 1,8%, в среднем по Казахстану – 16,8%. Наибольший же рост темпов ввода жилья отмечается в Нур-Султане: общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий увеличилась за год на 72,6%. Доля столицы в республиканском показателе составляет 20%.

Подготовил Альберт Ахметов