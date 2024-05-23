Штраф за материнство: почему женщины в Казахстане зарабатывают меньше мужчин

Гендерное равенство в Казахстане достигнуто, а справедливость в оплате труда для мужчин и женщин – нет, утверждают социологи. Правда ли, что женский труд в стране ценится меньше мужского – рассказывает Zakon.kz.

По данным Национального бюро по статистике, несмотря на законы, запрещающие дискриминацию по полу, мужчинам в РК платят на 27% больше, чем женщинам. Разница за 2023 год составила более 27% при средней заработной плате у мужчин в 361,5 тыс. тенге, а у женщин в 285,7 тыс. тенге.

Албанские женщины – равнее равных?

Факт того, что в Казахстане потихоньку выравнивается гендерный разрыв, признается во всем мире. В 2023 году РК заняла 62-е место из 146 стран в Global Gender Gap Index. За два года мы поднялись сразу на 18 позиций, опередив такие страны, как Чехия, Польша, Южная Корея, Венгрия, Китай и так далее. Во многом это связано с принятием ряда законов, защищающих женщин и детей от домашнего насилия. Также на рейтинг повлияло законодательное право женщин занимать до 30% мест в парламенте и МИО.

Тем не менее гендерных проблем в стране немало, и одна из них – разница в оплате труда.

Разница между среднемесячными номинальными заработными платами мужчин и женщин в РК составила почти 27% в пользу мужчин. При этом годом ранее она равнялась 20,4%.

Наибольший разрыв наблюдался в сфере информации и связи: 36,5% в пользу мужчин. Далее расположились сферы искусства, развлечений и отдыха (36,1%), строительства (28,5%), здравоохранения и социального обслуживания населения (24,1%), транспорта и складирования (23,4%).

Справедливости ради надо отметить, что до сих пор в мире нет нигде равной оплаты труда женщин и мужчин. Institute for Women’s Policy Research считает, что женщины начнут получать такие же зарплаты, как мужчины, не ранее 2059 года. А агентство Moody’s вообще утверждает, что на решение этой проблемы потребуется минимум 132 года.

Интересно, что есть только две страны, в которых гендерный разрыв по оплате труда считается закрытым более чем на 80%. Это… Албания (85,8%) и Бурунди (84,1%). Еще около 30 стран (Исландия, Сингапур, ОАЭ, США) набрали по этому показателю от 70 до 80%.

Соотношение заработков мужчин и женщин, занятых полный рабочий день, 1960-2022 годы. Фото: iwpr.org

Что такое "штраф за материнство"?

В октябре 2023 года в мире появился уникальный лауреат Нобелевской премии. Это ученая из США, профессор Гарварда Клаудия Голдин, которую называют "первопроходцем в исследовании роли гендера в экономике". В сообщении Нобелевского комитета сказано, что Голдин "раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда".

Вот вкратце ее выводы.

По мнению ученой, рынок труда во всем мире ставит перед женщинами выбор: работа и карьера или воспитание детей.

"При одинаковых обязанностях, образовании и результатах работницы, как правило, зарабатывают меньше, а как только у женщины появляется первый ребенок, этот разрыв становится только больше", – пишет Голдин на основе 15-летнего изучения жизни выпускников Чикагского университета.

"Это так называемый материнский штраф на рынке труда. Когда женщина выходит после декрета на работу, она теряет опыт и, соответственно, зарплату. Именно это лежит в основе разрыва, который нарастает со временем".

По мнению исследователя, в этом случае проигрывают все. "Мужчины отказываются от времени с семьей, а женщины часто отказываются от карьеры", – пишет Голдин, у которой есть муж, но детей нет.

При этом исследовательница подчеркивает, что она не призывает женщин отказываться от деторождения, а всего лишь призывает к справедливому распределению обязанностей в семье.

Казахстан может через пять лет стать лидером в гендерном вопросе

К мнению американского аналитика присоединяются и многие казахстанские исследователи. Так, менеджер по проектам Центра социальных и гендерных исследований при Казахском национальном женском педагогическом университете Айгерим Кусайынкызы считает, что уже к 2030 году в РК гендерный разрыв в средней заработной плате женщин относительно мужчин составит 21%, а доля женщин относительно мужчин, владеющих материальными активами, увеличится на 10%. Это произойдет благодаря многочисленным программам, принятым в Казахстане.

Эксперт ПРООН по человеческому развитию Владимир Осколков читает, что у государства, и без всяких новых законов, уже есть действенные рычаги в выравнивании гендерного неравенства, и для решения проблемы хватит всего... пяти лет. По его мнению, Казахстан должен в разы повысить расходы на открытие учреждений по уходу за детьми дошкольного возраста и подготовку высококвалифицированного педагогического персонала.

"У нас должен быть чуть ли не переизбыток яслей и детских садов. Это поддержит работающих родителей. При этом львиная доля расходов родителей на дошкольное воспитание должна субсидироваться государством – или напрямую родителям, или через специальные квоты". Владимира Осколков

Как считает Осколков, это позволит работающим матерям как можно быстрее возвращаться на работу без потери квалификации, опыта и вообще экономической активности. Такая практика давно применяется на севере Европы – в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. В этих государствах наблюдается самый высокий уровень участия женщин на рынке труда.

"Не штраф, а радость материнства"

Между тем ряд экспертов призывает не драматизировать ситуацию. Так, казахстанский политолог Эдуард Полетаев считает, что разница в оплате женского и мужского труда будет всегда – все зависит от физической сложности выполняемой работы.

"Казахстан несколько лет назад внял рекомендациям МОТ и разрешил женщинам работать в сугубо мужских профессиях – шахтеры, водолазы, промышленные альпинисты и так далее. Но, согласитесь, потока женщин в эти опасные профессии не произошло". Эдуард Полетаев

Напротив, в тех регионах Казахстана, где развита легкая промышленность, общепит и сфера услуг, женщины получают даже больше мужчин, заявляет эксперт.

Если посмотреть на оплату труда женщин и мужчин в региональном разрезе, то мы увидим наибольший разрыв в Атырауской (85,8% в пользу мужчин) и в Мангистауской (72,8% в пользу мужчин) областях. Но это же – нефтедобывающие регионы, где доля женщин-работниц традиционно невелика.

А в южных областях, где совершенно другая структура экономики, ситуация с оплатой труда совершенно иная. Так, в Жамбылской области мужчины получают всего на 1,8% больше женщин. В Жетысуской области "женская" зарплата на 6,1% больше, чем "мужская", а в Туркестанской – на 0,8%.

Есть еще один фактор, который нельзя применять ко всем странам и культурам без исключения, считает Полетаев. Это счастье материнства, который г-жа Голдин называет "штрафом за материнство". Ведь очень большую часть своей жизни женщина проводит, выращивая и воспитывая ребенка, и видит в этом огромный смысл жизни. И во многих "традиционных" странах мало найдется матерей, которые променяют радость общения с ребенком на наемный труд и зарплату.