Назначен руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития

24 февраля 2021, 14:36
Фото: primeminister.kz

Серик Егизбаев назначен руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК, сообщает zakon.kz.

Ранее он занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.

Серик Егизбаев родился 22 апреля 1963 года в Западно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Западно-Казахстанский СХИ (1985)

Ученый агроном

· ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1988)

· Академия госслужбы при Президенте РК (2000)

· КазГЮА (2001)

Юрист

Трудовой стаж:

· Рабочий стройчасти совхоза "Чапаевский" Чапаевского района Уральской области (1980);

· Агроном отделения № 4 с-за "Чапаевский" Чапаевского района Уральской области (1985-1986);

· Второй секретарь Чапевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987);

· Первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области (1988-1990);

· Секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана (1990-1997);

· Главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО (1997-1998);

· Начальник отдела оргработы департамента Минфина РК (2000-2001);

· Консультант отдела соцкультурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2002);

· Главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2007);

· Госинспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2007-10.2016);

· Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (10.2016-03.2017);

· Заместитель председателя Правления АО "РТРК "Қазақстан" по развитию регионов (13.03.2017-09.2019);

· Заместитель акима Западно-Казахстанской области (с 09.2019)


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