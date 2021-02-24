Назначен руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития

Серик Егизбаев назначен руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК, сообщает zakon.kz.
Ранее он занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области.
Серик Егизбаев родился 22 апреля 1963 года в Западно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Западно-Казахстанский СХИ (1985)
Ученый агроном
· ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1988)
· Академия госслужбы при Президенте РК (2000)
· КазГЮА (2001)
Юрист
Трудовой стаж:
· Рабочий стройчасти совхоза "Чапаевский" Чапаевского района Уральской области (1980);
· Агроном отделения № 4 с-за "Чапаевский" Чапаевского района Уральской области (1985-1986);
· Второй секретарь Чапевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987);
· Первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области (1988-1990);
· Секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана (1990-1997);
· Главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО (1997-1998);
· Начальник отдела оргработы департамента Минфина РК (2000-2001);
· Консультант отдела соцкультурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2002);
· Главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2007);
· Госинспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2007-10.2016);
· Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (10.2016-03.2017);
· Заместитель председателя Правления АО "РТРК "Қазақстан" по развитию регионов (13.03.2017-09.2019);
· Заместитель акима Западно-Казахстанской области (с 09.2019)
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