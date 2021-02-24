Сильный снег и туман. Погода на 25 февраля 

Синоптики рассказали о погоде 25 февраля, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на юге, юго-востоке страны ночью местами сильный снег, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков, - сообщили в ведомстве.

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью, на юго-востоке 30 м/с и более.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе Жамбылской области 30 м/с и более.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Павлодарской области, ночью и утром в Кызылординской области местами ожидается метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью - низовая метель.

В Мангыстауской области местами ожидается туман.