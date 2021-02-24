Нарушившего карантин судью накажут – главный санврач РК

На брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК – вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов прокомментировал видео с тоя, на котором запечатлен судья Карагандинского областного суда Естай Исабеков, передает корреспондент zakon.kz.

По данному факту проводится соответствующая работа. Лицо будет привлечено к такой же ответственности, которая предусмотрена для всех граждан РК. Эти ситуации в целом негативно сказываются. Мы по каждому такому случаю будем принимать самые необходимые меры. В принципе я не разделяю нарушителей на тех, кто занимает высокие посты, - сказал Киясов.

Он отметил, что такие ситуации вызывают негативную реакцию у казахстанцев.

И мы тоже очень возмущены этим фактом. Такие люди должны наоборот подавать пример, - подчеркнул главный санврач страны.

Ранее в Сети появилось видео тоя, на котором был запечатлен судья областного суда Естай Исабеков. В Карагандинском облсуде в отношении Исабекова провели служебную проверку.

Оксана Скибан, Нур-Султан