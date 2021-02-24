Казахстан увеличит количество авиарейсов с четырьмя странами

Казахстан увеличит число рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину, передает zakon.kz.

Также получили поддержку комиссии предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+1 рейс), - говорится в сообщении Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

В пресс-службе МИИР РК уточнили, что с 24 февраля Казахстан открывает международные рейсы из Туркестана в Стамбул.

Частота составит четыре рейса в неделю для казахстанских авиакомпаний ("Эйр Астана" и SCAT). Такое решение были принято в связи с изменившейся эпидемиологической обстановкой и решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, - проинформировали в ведомстве.

Согласно вышеуказанному решению, также разрешено увеличить количество рейсов в Узбекистан, Кыргызстан и Украину по следующим маршрутам:

Алматы – Ташкент – Алматы: с 4 до 8 рейсов в неделю (добавляются по 2 рейса "Эйр Астана" и Uzbekistan Airways);

Алматы – Бишкек – Алматы: с 3 до 5 рейсов в неделю (добавляются 2 рейса "Эйр Астана");

Алматы – Киев – Алматы: с 1 до 2 рейсов в неделю (добавляется 1 рейс "Эйр Астана").

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ослабят карантин в "желтой" и "зеленой" зонах.