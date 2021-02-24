Факт использования краснокнижного беркута в горах Алматы проверят в Минэкологии

Факт использования краснокнижного беркута в горах Алматы прокомментировали в РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" (инспекция), передает zakon.kz.

По данному факту на место выезжал инспектор обхода №9 Медеуского филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка Жанбатыров А. При этом установлено, что фотостудия под названием "Фото на фоне беркута" функционирует в районе горнолыжной базы "Чимбулак" только в ясные солнечные дни и в выходные даты, когда наблюдается приток туристов. В связи с тем, что в данные дни в горах Заилийского Алатау наблюдается сильный туман, представители фотостудии с беркутом отсутствовали. Данный факт взят на контроль и периодически будет производиться выезд на данную территорию для встречи с представителями фотостудии. пресс-служба МЭГПР РК

В ведомстве напомнили, что беркут в соответствии с постановлением Правительства РК от 31 октября 2006 года "включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных".

Согласно Красной Книге РК, беркут является редкой птицей с сокращающейся численностью. Статус – 3 категория. Широко распространен в Евразии Зимует там же, где гнездится. Спорадично населяет территорию Казахстана.

В соответствии с приказом и.о. Министра сельского хозяйства РК от 27 февраля 2015 года (...) ловчие хищные птицы (в том числе беркут), используемые на охоте на территории Республики Казахстан, подлежат учету и регистрации в республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства (ассоциация), кроме временно ввезенных на срок до трех месяцев. Паспортом является документ, удостоверяющий законность постоянного содержания ловчей хищной птицы и ее регистрации, изготавливаемый ассоциацией, - уточнили в Минэкологии.

Также в МЭГПР напомнили, что ответственность за незаконное содержание беркута предусмотрена статьей 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" и наказываются штрафом в размере до 3 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Видео с беркутом несколько дней назад было опубликовано в соцсетях.

На Медеу краснокнижный беркут. На нем зарабатывают деньги. Орет музыка очень громко. У него очень восприимчивый слух. Разве можно так издеваться над беркутом? Пусть природоохранная прокуратура разберется, - подписали видео в паблике kris.p.original в Instagram.