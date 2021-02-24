Петропавловск засыпало невероятным количеством снега

В Петропавловске за последние сутки выпала почти месячная норма осадков, передает zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news, Северный Казахстан снова засыпало невероятным количеством снега - в большинстве районов выпало превышающее норму количество осадков.

В Есильском районе выпало 18,7 мм осадков при норме 9 мм - 208 % от нормы; в Кызылжарском районе 27 мм при норме 17 мм или 159 %; в Тайыншинском районе 13,8 мм при норме 10 мм или 138 %; в Тимирязевском районе 24 мм при норме 11 мм или 218%; в Акжарском районе 18,7 мм при норме 12 мм или 156 %; в р-не им. Г. Мусрепова - 16,8 мм при норме 16 мм или 105%; в Жамбылском районе 23,7 мм при норме 13 мм или 182 %; в Мамлютском районе 13,6 мм при норме 13 мм или 105 %; в Уалихановском районе 27,6 мм при норме 12 мм или 230%, - сообщает РГП "Казгидромет".

Отмечается, что около месячной нормы выпало в Петропавловске: за полтора суток в городе выпало 13,4 мм осадком или 79% от месячной нормы (норма 17 мм).

Напоминаем, что уровень осадков измеряется не толщиной снега, а толщиной слоя воды, который из снега получается.