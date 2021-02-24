Сильные тоже плачут - Ольга Бузова о закрытии "Дома-2"

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своей реакции на закрытие реалити-шоу "Дом-2", в котором она снималась с 2004 года сперва в качестве участницы, а затем в качестве ведущей, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, она описала ее фразой "сильные тоже плачут".

По словам Бузовой, ни ее, ни участников проекта не подготовили к закрытию "Дома-2".

Я не понимаю, как может история заканчиваться, когда она еще пишется. Потому что там не актеры, а живые люди, где рождаются дети, заключаются браки, - посетовала телеведущая в интервью изданию "7 дней".

Она подчеркнула, что "Дом-2" был для нее не просто работой, а жизнью, так как она очень любила участников и команду. Кроме того, ей было жалко людей, которые лишились работы: по словам ведущей, в проекте было задействовано 417 человек. Отвечая на вопрос корреспондента о том, как она гасила негативные эмоции, возникшие из-за закрытия реалити-шоу, ведущая сказала: "Я не гасила. Я плакала".

В последний съемочный день, 26 декабря, Бузова приехала на съемочную площадку вместе с оператором, привезла шампанское и торты и попрощалась со всеми. Несмотря на то, что ведущую разрывало от чувств, ей приходилось держать себя в рука. После этого она отправилась на съемки программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, где "играла роль счастливого человека".

Я профессионал, умею переключаться, собираюсь в секунду, выхожу в кадр, и никто даже не поймет, что с утра со мной что-то произошло. Но когда я нахожусь наедине с собой, чего мне себя обманывать? Сильные тоже плачут, - заключила Бузова.

В феврале участников "Дома-2" заставили выселиться и покинуть площадку. Незадолго до этого авторы шоу пообещали, что вскоре оно вернется с новыми героями и в новом формате, и объявили кастинг. Сообщалось, что съемки были сорваны, так как производственная компания не пришла к соглашению по финансированию проекта с телеканалом СТС Love.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над "Домом-2" 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.