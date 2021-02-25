Сбил с ног и стал пинать: павлодарец напал на 13-летнюю девочку на глазах у прохожих

В Павлодаре незнакомый мужчина жестоко избил девочку-подростка на глазах у прохожих, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента было опубликовано в одном из instagram-пабликов города.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина бежит за девочкой и сбивает ее с ног, а затем наносит несколько ударов, в том числе ногой, а потом спокойно ушел с места происшествия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Павлодар, детка ????????‍♂️ (@pavlo.detka)



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Ситуацию прокомментировали в полиции. Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины послужила словесная перепалка с 13-летней девочкой. Итогом стало нанесение телесных повреждений подростку.

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Данный факт зарегистрирован. На место происшествия выезжал автопатруль. Все участники инцидента были доставлены в участковый отдел полиции № 10. Были вызваны родители несовершеннолетней, - прокомментировали в ДП города.

У моей дочери был день рождения. Она вместе с подругой зашла в магазин, чтобы купить продукты. Заняли очередь, мужчина, который на нее напал, стоял за ними. Девочки разговаривали между собой, мужчина вмешался в их разговор, якобы они ему нагрубили, и замахнулся на мою дочь. Она испугалась и выбежала на улицу, - рассказала мама пострадавшей школьницы Валентина Горобец.

В пункте полиции нападавший был со своей женой, которая пыталась откупиться и дать моей дочери две тысячи тенге, якобы на подарок. Сам мужчина заявил, что перепутал мою дочь с другой девочкой. Конечно, это ужасно, что на ребенка просто так на улице могут напасть и избить. Мы требуем, чтобы этого человека наказали, - сказала мама пострадавшей школьницы.

Я понимаю, что у каждого из нас дела, все мы всегда куда-то спешим. Но видеть, как девочку бьет на улице здоровый мужик и не вмешаться, считаю, не по-человечески, - отметила павлодарка.

Также назначена экспертиза, по результатам которой будет принято решение о наказании.Родители школьницы написали заявление и требуют, чтобы виновника привлекли к ответственности.По словам женщины, от ударов незнакомца у девочки образовались синяки и припухлость на ноге и в области ребер.Женщина также возмущена равнодушием прохожих, которые видели, как незнакомец напал на ее дочь, и даже не попытались его остановить.