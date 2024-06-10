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Пьяная 11-летняя девочка гуляла по городу и приставала к прохожим в Междуреченске

пьяная девочка гуляла по городу и приставали к прохожим, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 01:52 Фото: pixabay
10 июня в российском Кузбассе 11-летняя девочка в состоянии сильного алкогольного опьянения гуляла по городу и приставала к прохожим на улице. Полицейские нашли ее маму и привлекли ее к ответственности, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального МВД, пьяную школьницу узнали местные жители. Они и отвезли ее домой.

Полицейские выяснили, что во время своей прогулки девочка пила вино.

Как уточняется, на мать девочки составлен протокол об административном правонарушении. Выясняется, где несовершеннолетняя могла беспрепятственно приобрести алкоголь.

Ранее сообщалось, что отдых детей на водохранилище в ВКО едва не обернулся трагедией.

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