Избиение подростка в Павлодаре. Начато расследование

25 февраля 2021, 09:35
Фото: кадр из видео

В Павлодарской области в отношении мужчины, избившего девочку, начато расследование, сообщает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции все участники инцидента установлены. Установлено, что в одном из магазинов города Павлодар между мужчиной и 13-летней девочкой произошел словесный конфликт. В ходе конфликта мужчина нанес несовершеннолетней телесные повреждения. В отношении мужчины от законных представителей несовершеннолетней поступило заявление. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы начато досудебное расследование по статье 293 части 1 УК Республики Казахстан, – рассказал Polisia.kz первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

25 февраля в социальных сетях появилось видео, как в Павлодаре мужчина жестоко избил девочку-подростка на глазах у прохожих


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