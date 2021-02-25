Юсупов Меиржан освобожден от должности вице-министра национальной экономики 

Меиржан Юсупов освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК, сообщает zakon.kz.
Постановлением правительства РК Юсупов Меиржан Бахитович освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу, - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Меиржан Юсупов родился 4 октября 1979 года в Южно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (2001)
Специальность "Экономика и управление"
· Лондонская школа экономики и политических наук (2007)
Магистратура по управлению экономическим развитием
· Гарвардский университет (2015)
Магистр Государственного управления
Трудовой стаж:
· Заместитель директора департамента АО "Группа Компаний Туркуаз";
· Сотрудник АО "Демир Казахстан Банк", Фонде АО "Самрук-Казына";
· Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
· Директор по экономике и финансам, Департамента корпоративных финансов и казначейства АО "НАК "Казатомпром" (09.2010-11.2015);
· Главный директор по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" (11.2015-11.2020);
· Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 11.2020)
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