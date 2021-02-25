Экологическая проблема "Тухлой балки" в Атырау решится этим летом - Минэкологии

В 2021 году решится экологическая проблема в Атырау по вопросу "Тухлой балки". Комплекс канализационных очистных сооружений введут в эксплуатацию уже этим летом, передает zakon.kz.

В Министерстве экологии заявили, что проблема города Атырау по вопросу "Тухлой балки" решится уже этим летом.

"Тухлая балка" - это местность, которая находится в нескольких километрах от городских окраин. Так она называется из-за исходящего оттуда зловония. На протяжении нескольких десятилетий туда сливали производственные и хозяйственные отходы, а также производили сбросы сточных вод различные предприятия и жители региона. Это приводило к загрязнению воздуха сероводородом.

Сообщается, что акимат региона проводит работу по возведению комплекса канализационных очистных сооружений для левобережной части города. Ожидается, что мощность комплекса составит 70 000 куб. метров стоков в сутки. Сейчас строительные работы полностью завершены. С марта текущего года будут проведены пуско-наладочные работы. Комплекс будет введен в эксплуатацию уже этим летом.

О необходимости закрытия и очищения почвы полей испарения "Тухлая балка", куда сбрасывались сточные воды нефтеперерабатывающего завода и предприятия "Атырау Су Арнасы", говорилось не первый год. Решение по рекультивации полей испарения было принято в 2019 году.

Толчком для этого стало уголовное дело в отношении директора и заместителя предприятия "Атырау Су Арнасы" и начальника водоочистительной станции. Они проходили обвиняемыми по делу о массовой гибели рыбы на Урале. Их признали виновными и приговорили каждого к 2,5 годам лишения свободы за "Загрязнение поверхностных вод, причинившего особо крупный ущерб окружающей среде" и "Уничтожение чужого имущества, совершенное по неосторожности, причинившее особо крупный ущерб".

Кроме того, суд взыскал с предприятия "Атырау Су Арнасы" 13,9 млн тенге в пользу Атырауской областной инспекции лесного хозяйства, РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбный завод" - 429,4 млн тенге и в пользу ТОО "Луговской конный завод" свыше 1,5 млрд тенге.

Напомним, в конце 2018 года на Урале стала массово гибнуть рыба. Власти создали межведомственную комиссию, были взяты химические пробы воды, а также образцы живой и мертвой рыбы, в которых позже обнаружили аммиак. Было заведено уголовное дело.