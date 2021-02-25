Разработать новый закон об альтернативной энергетике поручил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия поручил разработать новый закон, передает корреспондент zakon.kz.

Наряду с мерами о диверсификации экономики и снижению ее энергоемкости важно последовательно двигаться в сторону зеленых технологий. Не создав благоприятные условия для альтернативной энергетики, мы рискуем безнадежно отстать от мирового прогресса. Медлить в данном вопросе нельзя. Сам я придаю особое значение развитию альтернативной энергетике. Это критически важная сфера, которая будет определять будущее Казахстана, - сказал глава государства.

По его словам, действующий закон "О поддержке возобновляемых источников энергии", принятый в 2009 году, не регламентирует производство и использование всех альтернативных источников энергии.

Поэтому требуется разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики. В нем следует отразить подходы и нормы регулирования не только возобновляемых, но и всех альтернативных источников энергии. Поручаю правительству подготовить соответствующий законопроект и внести на рассмотрение в Парламент, - сказал Токаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан