Как платить налоги при продаже акций на иностранных биржах

Комитет госдоходов разъяснил порядок налогообложения прироста стоимости при реализации акций, находящихся на иностранных биржах, передает zakon.kz.

Как пояснили в КГД, к имущественному доходу физлиц также относится и доход от реализации имущества, полученного из источников за пределами Республики Казахстан.

Порядок налогообложения установлен статьей 332 Налогового кодекса и определяется как прирост стоимости в виде положительной разницы между ценой приобретения и реализации в случае, если имеются подтверждающие документы и доход получен не в странах с льготным налогообложением. В случае отсутствия документов или получения такого дохода в странах с льготным налогообложением – доходом признается вся стоимость реализации имущества. Комитет госдоходов.

Вместе с тем, отметили в комитете, при определении прироста стоимости уменьшение дохода от прироста стоимости при реализации одних акций на убытки, полученные при реализации других акций, не предусмотрено.

Прирост считается по каждой акции отдельно. При этом сначала определяется доход, который переводится по курсу в тенге. Налогообложение дохода физического лица в виде курсовой разницы не предусмотрено, также как и при возникновении дохода в виде суммовой разницы при конвертации при купле-продаже акций у физического лица не возникают обязательства по исчислению и уплате ИПН, - пояснили в КГД.

Кроме того, подлежат налогообложению и доходы, полученные за пределами Республики Казахстан, в том числе от операций на биржах, доходы в виде вознаграждения.

Доход, полученный в иностранной валюте, пересчитывается в тенге с применением рыночного курса обмена валют, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате, начиная с которой доход подлежит получению. Исчисление ИПН с таких доходов производится физлицами самостоятельно по ставке 10% и подлежит уплате не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход, - сказали в комитете.

Во избежание двойного налогообложения предусмотрен зачет суммы уплаченного за пределами РК иностранного налога аналогичного ИПН, но исключительно в пределах ставки 10%.

Декларация по ИПН (форма 240.00) предоставляется не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получены имущественный и иные доходы из источников за пределами РК, также как и при наличии акций, зарегистрированных за пределами Казахстана.

При этом отражение в форме 240.00 реквизитов или другой информации по брокерским счетам не предусмотрено.

