Новое нефтяное месторождение открыли в Казахстане 

25 февраля 2021, 14:23
Фото: pxhere.com

В Мангистауской области открыто крупное нефтяное месторождение, передает zakon.kz.

Расположено новое месторождение на участке Тепке, который находится на территории сразу двух районов, Мангистауского и Бейнеуского. Рядом, уже известные месторождения Каракудук, Арыстановское и Комсомольское.

Согласно анализу, нефть – легкая, не сернистая, добываемая стандартными способами. Подсчет запасов углеводородов будет выполнен после завершения строительства и освоения скважины. Новому месторождению присвоено имя легендарного геологоразведчика, самого главного нефтяника-первооткрывателя Халела Узбекгалиева.


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