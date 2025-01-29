Сможет ли Казахстан увеличить прибыль с нефтяных месторождений – мнение эксперта

На расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о реформах в сфере недропользования. Часть из них касалась ввода в эксплуатацию новых "сложных" месторождений нефти, другая – улучшения условий для Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Реализация соглашений о разделе продукции крупных месторождений позволила Казахстану стать надежным поставщиком энергоносителей на глобальный рынок. Данные проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны, подчеркнул на совещании президент РК.

"Между тем крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования. Поэтому правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления СРП-контрактов на обновленных, выгодных для страны условиях". Касым-Жомарт Токаев

Это не первый случай непростых взаимоотношений Казахстана с зарубежными недропользователями, отмечает политический обозреватель Замир Каражанов и приводит ряд примеров.

В 2008 году работающий на месторождении Кашаган консорциум выплатил Казахстану 5 млрд долларов и уступил нацкомпании КМГ долю в проекте в счет урегулирования спора о задержках и перерасходе средств.

Спустя 12 лет, в 2020 году, "карма" настигла Shell, Eni и их партнеров по Карачаганакскому нефтегазовому предприятию: они заплатили 1,3 млрд долларов государству, чтобы урегулировать спор по поводу распределения доходов.

В апреле 2023 года Bloomberg сообщил, что Казахстан подал иск к оператору Кашагана NCOC на сумму 13 млрд долларов, которая впоследствии увеличилась до 15 млрд долларов. Поводом стали нарушения тендерных процедур и невыполнение в полном объеме подрядных работ.

Позже Казахстан увеличил арбитражные претензии до 150 млрд долларов. Как сообщал Bloomberg, "дополнительная претензия касается упущенной выгоды в размере 138 млрд долларов, что отражает расчет стоимости добычи нефти, которая была обещана правительству, но не была достигнута разработчиками месторождения".

Тогда же оператор Кашагана NCOC подтвердил, что разногласия существуют, но детали раскрывать не стал.

"Очевидно, что в планы Казахстана не входит "прощаться" с иностранными инвесторами. Но, с другой стороны, государство хочет добиться более справедливых условий сотрудничества. В принципе, почему бы и нет?" Замир Каражанов

Эксперт указывает на ряд обстоятельств, повлиявших на намерения правительства РК. Прежде всего рост государственных расходов и, как следствие, необходимость пополнения бюджета. В последние годы проблему решали за счет средств Нацфонда. Но, как отметил президент, теперь Нацфонд должен перейти в "сберегательный режим", в связи с чем встал вопрос о бюджетной и налоговой реформах.

"Есть и долгосрочные тренды. Второй срок Дональда Трампа начался с введения ЧП в энергетике США, что предполагает обход экологических ограничений и введение в эксплуатацию новых месторождений нефти в стране. Избыточные объемы нефти грозят обвалить цены на продукцию, что может сказаться на казахстанской экономике". Замир Каражанов

Не стоит упускать из виду и глобальную "экологическую повестку", которая предполагает снижение потребления нефти в мире. Возможно, США при Трампе приостановили участие в климатических соглашениях, но остальные страны продолжают придерживаться их.

Очевидно, что Казахстан хочет как можно быстрее получить бонусы, а не дожидаться окончания "нефтяной эры" в глобальной экономике, делает вывод аналитик.

Ранее мы рассказали, как попытки Трампа снизить цены на нефть могут отразиться на Казахстане.